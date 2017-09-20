У Києві патрульні на зупинці затримали стареньку, але спритну шахрайку

У Києві патрульні на зупинці затримали стареньку, але спритну шахрайку

13:20 20.09.2017
У Києві патрульні на зупинці затримали стареньку, але спритну шахрайку

На зупинці громадського транспорту на вулиці Дружби народів правоохоронці звернули увагу на пенсіонерку, яка спілкувалася з іншою жінкою. Та тримала руку пенсіонерки і щось емоційно розповідала. Старенька дуже нервувалася, а згодом зняла золоті сережки і передала співрозмовниці. Працівники поліції відразу втрутилися у ситуацію.

Начальник оперативно-пошукового відділу карного розшуку м. Києва Віталій Отрудько розповів:

«Потерпіла – 78-річна місцева мешканка. У перші хвилини вона дуже хвилювалася – її співрозмовниця напророчила рідним страшні біди - і жінка ладна була все віддати, аби відкупитися від лиха. За кілька хвилин пенсіонерка оговталася і дуже дякувала оперативникам, що вчасно зупинили «ворожку»».

Слідчо-оперативна група Печерського управління поліції задокументувала правопорушення. У 67-річної мешканки Голосіївського району столиці вилучили золоті сережки потерпілої. Встановлено, що зловмисниця раніше судима за грабіж та збут наркотичних речовин. Вирішується питання щодо оголошення їй підозри у скоєнні шахрайства.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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