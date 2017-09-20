На Харківщині молодика засуджено за озброєні напади на кредитні установи

На Харківщині молодика засуджено за озброєні напади на кредитні установи

13:00 20.09.2017
На Харківщині молодика засуджено за озброєні напади на кредитні установи
Фрунзенський районний суд м. Харкова визнав винним 27-річного мешканця м. Чугуєва у розбійних нападах з проникненням в приміщення на три харківські кредитні установи (ч. 3 ст. 187 КК України).
За інформацією керівника місцевої прокуратури №3 Руслана Скуратовича, зловмисника засуджено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
 
Прокуратура довела у суді, що протягом двох місяців чоловік скоїв розбої на території Немишлянського, Шевченківського та Слобідського районів.
 
Зловмисник спостерігав за приміщеннями кредитних закладів та, обравши зручний момент, заходив до установи. Погрожуючи пневматичним пістолетом співробітникам, він вимагав віддати гроші з сейфу.
 
В одному з закладів, тікаючи з місця злочину, розбійник прихопив ще й мобільний телефон.
 
Загальна сума, якою заволодів злодій становить понад 40 тис. грн.
За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області
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