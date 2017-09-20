У Львові іномарка знесла з дороги чоловіка не велосипеді

У Львові іномарка знесла з дороги чоловіка не велосипеді

19:00 20.09.2017
У Львові іномарка знесла з дороги чоловіка не велосипеді

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 17:25 на перехресті вулиць Стрийська та Луганська у Львові.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «БМВ 525», 54-річний львів’янин, скоїв зіткнення з велосипедистом, 40-річним мешканцем Львова.

Внаслідок автопригоди велосипедист отримав тілесні ушкодження і звернувся за медичною допомогою.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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