У Львові іномарка знесла з дороги чоловіка не велосипеді
У Львові іномарка знесла з дороги чоловіка не велосипеді
Дорожньо-транспортна пригода сталась о 17:25 на перехресті вулиць Стрийська та Луганська у Львові.
Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «БМВ 525», 54-річний львів’янин, скоїв зіткнення з велосипедистом, 40-річним мешканцем Львова.
Внаслідок автопригоди велосипедист отримав тілесні ушкодження і звернувся за медичною допомогою.
Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області