У Львові пожежні допомогли травмованій жінці, яка впала у підвал

У Львові пожежні допомогли травмованій жінці, яка впала у підвал

21:30 20.09.2017
У Львові пожежні допомогли травмованій жінці, яка впала у підвал

О 20:29 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у м. Львів на пр. Червоної Калини, 125 в підвал дев’ятиповерхового житлового будинку впала жінка 1960 року народження, яка не може самостійно вибратись та потребує медичної допомоги.

На місце події оперативно виїхали рятувальники ДПРЧ-29 м. Львів.

За допомогою пожежної мотузки та пояса вогнеборці підняли постраждалу жінку на поверхню та передали працівникам медичної допомоги.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Львівській області

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