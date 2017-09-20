У Львові пожежні допомогли травмованій жінці, яка впала у підвал
У Львові пожежні допомогли травмованій жінці, яка впала у підвал
О 20:29 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у м. Львів на пр. Червоної Калини, 125 в підвал дев’ятиповерхового житлового будинку впала жінка 1960 року народження, яка не може самостійно вибратись та потребує медичної допомоги.
На місце події оперативно виїхали рятувальники ДПРЧ-29 м. Львів.
За допомогою пожежної мотузки та пояса вогнеборці підняли постраждалу жінку на поверхню та передали працівникам медичної допомоги.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Львівській області