На Прикарпатті рятувальники деблокували пораненого під час ДТП водія

О 15:39 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася між селами Марківці та Черніїв Тисменицького району.

Як з’ясувалося на місці події, зіткнулись два автомобілі «Лада 2114» та «БМВ -318».

Працівниками групи рятувальних робіт аварійно-рятувальної частини Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС в області та працівниками Державної пожежно-рятувальної частини №2 м. Тисмениця за допомогою механізованого гідравлічного інструменту надано допомогу по деблокуванню потерпілого водія із салону «БМВ-318».

За матеріалами прес-служби ДСНС в Івано-Франківській області