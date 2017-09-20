У Києві злочинця засудили за серійні жорстокі пограбування

Зловмисник «працював» на Вокзальній площі. Однак під час відпрацювання території вокзалу правоохоронці затримали його.

До правоохоронців Солом’янського управління поліції надійшло три повідомлення - про нанесення тяжких тілесних ушкоджень та пограбування. Під час відпрацювання центрального вокзалу працівники територіального управління поліції затримали підозрілого чоловіка, який підпадав під опис потерпілих.



Виявилося, що зловмисник ще у січні побив незнайомця на залізничній колії: у потерпілого були травми тіла, більше того – правопорушник бризнув йому в обличчя сльозогінним газом. Окрім цього, доведено, що раніше судимий уродженець Київщини ще й відібрав особисті речі у двох місцевих мешканців.

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину.



Вироком Солом’янського районного суду міста Києва зловмисника за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України та 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України, засуджено до п’яти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва

Катерина Кругова