На Закарпатті під час ДТП жахливо загинуло немовля

У поліцію Виноградівського району надійшло повідомлення від свідка ДТП про те, що в селі Нове Село машина збила жінку з дитячим візком. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Правоохоронці встановили, що 37-річна жителька селища Вилок Виноградівського району, керуючи автомобілем марки «Меrсеdеs» іноземної реєстрації, не впоралась з керуванням і наїхала на візочок 26-річної жительки Нового Села. Жінка переходила з дорогу в невстановленому місці. На жаль, піврічна дитина, яка знаходилася у візочку, від отриманих травм померла в реанімації Виноградівської лікарні.

Поліція розпочала за даним фактом кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Справу розслідує слідче управління ГУНП області.

Водія освідчили. Машину затримано на штрафмайданчик Виноградівської поліції. Обставини трагічної ДТП з’ясовують слідчі.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області