Трирічна дівчинка загинула під час ДТП у Харківській області

Трирічна дівчинка загинула під час ДТП у Харківській області

19:30 20.09.2017
Трирічна дівчинка загинула під час ДТП у Харківській області

Подія сталася близько 18:00 в селі Борова Зміївського району.

Попередньо, біля будинку за місцем мешкання 47-річний чоловік здавав назад на своєму мікроавтобусі «Опель», не помітив свою малолітню онуку та збив її. Дівчинка від отриманих ушкоджень померла на місці події.

Слідчим вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Обставини події встановлюються.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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