Під час ДТП на Житомирщині одному з водіїв відірвало руку

Під час ДТП на Житомирщині одному з водіїв відірвало руку

14:20 20.09.2017
Під час ДТП на Житомирщині одному з водіїв відірвало руку

Дорожньо-транспортна пригода сталась 20 вересня близько 04:00 на 204 км автодороги Київ-Ковель у м. Олевську.

За попередньою інформацією, водій автомобіля «Audi A6», 29-річний житель Рівненської області, рухаючись  автошляхом, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення із автомобілем «ГАЗ-3303» під керуванням 32-річного жителя Рівненщини.

У результаті ДТП водій іномарки отримав травму у вигляді ампутації верхньої кінцівки та був доставлений до Олевської райлікарні.

Нині поліція з’ясовує обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області

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