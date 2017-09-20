Під час ДТП на Житомирщині одному з водіїв відірвало руку

Дорожньо-транспортна пригода сталась 20 вересня близько 04:00 на 204 км автодороги Київ-Ковель у м. Олевську.

За попередньою інформацією, водій автомобіля «Audi A6», 29-річний житель Рівненської області, рухаючись автошляхом, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення із автомобілем «ГАЗ-3303» під керуванням 32-річного жителя Рівненщини.

У результаті ДТП водій іномарки отримав травму у вигляді ампутації верхньої кінцівки та був доставлений до Олевської райлікарні.

Нині поліція з’ясовує обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області