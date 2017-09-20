На Житомирщині під час ДТП іномарка збила чоловіка не мопеді

На Житомирщині під час ДТП іномарка збила чоловіка не мопеді

20:00 20.09.2017
На Житомирщині під час ДТП іномарка збила чоловіка не мопеді

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 18:25 у районному центрі. Поліцією розпочато перевірку.

За попередньою інформацією, водій автомобіля «Toyota Avensis», 33-річний місцевий житель, рухаючись вулицею міста та виконуючи маневр обгону, здійснив зіткнення з мопедом «Delta» під керуванням 39-річного жителя м. Баранівки.

У результаті ДТП мопедист отримав тілесні ушкодження та був доставлений до місцевої лікарні.

На місці поді працювала слідчо-оперативна група Баранівського відділення поліції.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області

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