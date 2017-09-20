У Житомирі літня жінка загинула під колесами автомобіля
У Житомирі літня жінка загинула під колесами автомобіля
Фатальна дорожньо-транспортна пригода сталась близько 18:00 в обласному центрі.
На місці події працювали слідчо-оперативні групи ГУНП та Житомирського відділу поліції.
За попередніми даними, водій автомобіля «MAN», 27-річний житель Бердичівського району, здійснюючи маневр повороту з вул. Корольова на вул. Параджанова, здійснив наїзд на пішохода, 83-річну житомирянку, яка перетинала проїзну частину.
Унаслідок ДТП пішохід загинула на місці події.
За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області