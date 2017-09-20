У Запоріжжі затримали злодія, який за годину вчинив два пограбування

У Запоріжжі затримали злодія, який за годину вчинив два пограбування

23:00 20.09.2017
У Запоріжжі затримали злодія, який за годину вчинив два пограбування

О 21:55 годині екіпаж отримав виклик на планшет про те, що по вулиці Столярна невідомий чоловік напав на неповнолітню дівчинку.

Дівчина пояснила, що приблизно о 21:20 ідучи додому в навушниках слухала музику з телефону. Після чого до неї підійшов невідомий, та вихопив гаджет і побіг у невідомому напрямку. Потерпіла надала прикмети нападника поліцейським.

Приблизно через годину на лінію 102 надійшов ще один виклик про грабіж телефона по вулиці Тополіна, в цьому випадку потерпілий був чоловік 1951 року народження, який пояснив, що невідомий чоловік побив та відібрав мобільний телефон. Прикмети які отримали поліцейські від потерпілих в обох правопорушеннях, були схожі та збігалися за описом.

Відпрацьовуючи прилеглу територію та орієнтування, яке надали потерпілі, по вулиці Святоволодимирівській екіпаж патрульної поліції виявив чоловіка схожого за прикметами. При поверхневій перевірці у підозрюваного в барсетці виявили телефони, які належали заявникам. Власники впізнали нападника, який відібрав телефони.

Для подальшого з'ясування обставин на місце події викликано слідчо-оперативну групу Комунарівського відділку поліції.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

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