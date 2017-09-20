На Закарпатті двох так званих гостів підозрюють у вбивстві господаря

У Сваляві двоє місцевих жителів прийшли в гості до 48-річного знайомого та під час сварки нанесли господарю тілесні ушкодження. Потерпілий помер. Поліція розпочала за даним фактом кримінальне провадження, фігурантам справи вже повідомлено підозру.

У поліцію Свалявського району надійшло повідомлення про смерть 48-річного жителя Сваляви. Про це заявила жінка, яка орендувала у потерпілого житло.

Спершу явних ознак насильницької смерті на тілі не виявили, однак судмедекспертиза засвідчила, що чоловік помер внаслідок черепно-мозкової травми.

Як встановили працівники кримінальної поліції та слідчі Свалявської поліції, тілесні ушкодження потерпілому завдали два жителі Сваляви віком 21 та 26 років. Чоловіки прийшли в гості до потерпілого, вживали алкогольні напої. Далі між ними виник конфлікт. Гості завдали господарю ударів по голові, від яких він вночі помер.

Фігурантам справи слідчий вже оголосив підозру у вчиненні ними кримінального правопорушення. Готується санкція на взяття їх під варту.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області