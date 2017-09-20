На Донеччині СБУ затримала на хабарництві офіцера поліції

Оголошено про підозру в скоєнні злочину заступнику начальника одного з секторів Торецького підрозділу Нацполіції Донеччини, затриманому на хабарі співробітниками СБУ та прокуратури.

Правоохоронці встановили, що старший лейтенант під час несення служби у складі групи швидкого реагування на трасі Торецьк-Верхньоторецьк протягом чотирьох місяців систематично вимагав гроші з перевізників. Співробітники спецслужби задокументували, що зловмисник встановив «таксу» в чотири тисячі гривень для мікроавтобусів, які перевозили товари, зокрема у так звану «сіру зону». За цю суму поліцейський обіцяв не складати протоколи за штучно оформленими адмінпорушеннями.

Оперативники спецслужби викрили заступника начальника сектору під час отримання чергового хабара у центрі Торецька. Зловмисник на автомобілі намагався втекти від правоохоронців з місця події та позбутися грошей. Під час блокування машини «втікача» два офіцери СБУ отримали травми різного ступеня важкості.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Поліцейського затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають невідкладні слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ