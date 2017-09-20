У Дніпрі патрульні затримали 27-річного підозрюваного у вбивстві
У Дніпрі патрульні затримали 27-річного підозрюваного у вбивстві
20 вересня, близько 11 години дня спецлінії 102 зателефонував чоловік і повідомив, що вбита його колишня дружина. Її тіло він виявив у квартирі, де вона проживала разом із співмешканцем.
Патрульні за лічені хвилини прибули за вказаною адресою. У вбиральні квартири вони виявили труп 55-річної жінки із численними забоями тулуба та голови. У сусідній кімнаті перебував 27-річний співмешканець із ознаками алкогольного сп’яніння. Поліцейські одразу його затримали за підозрою у вчиненні вбивства.
Чоловік розповів, що під час вживання алкогольних напоїв разом із потерпілою, вони посварилися і він побив жінку.
Патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Затриманого доставили до Індустріального відділку поліції.
За попередньої інформацією, чоловіку загрожує покарання за ч.2 ст.121 ККУ (Умисні тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть).
За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Дніпра