У Дніпрі патрульні затримали 27-річного підозрюваного у вбивстві

У Дніпрі патрульні затримали 27-річного підозрюваного у вбивстві

15:00 20.09.2017
У Дніпрі патрульні затримали 27-річного підозрюваного у вбивстві

20 вересня, близько 11 години дня спецлінії 102 зателефонував чоловік і повідомив, що вбита його колишня дружина. Її тіло він виявив у квартирі, де вона проживала разом із співмешканцем.

Патрульні за лічені хвилини прибули за вказаною адресою. У вбиральні квартири вони виявили труп 55-річної жінки із численними забоями тулуба та голови. У сусідній кімнаті перебував 27-річний співмешканець із ознаками алкогольного сп’яніння. Поліцейські одразу його затримали за підозрою у вчиненні вбивства.

Чоловік розповів, що під час вживання алкогольних напоїв разом із потерпілою, вони посварилися і він побив жінку.

Патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Затриманого доставили до Індустріального відділку поліції.

За попередньої інформацією, чоловіку загрожує покарання за ч.2 ст.121 ККУ (Умисні тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть).

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Дніпра

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