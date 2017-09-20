Розбещувача дітей із Сумської області затримано у Маріуполі

Сьогодні, 20.09.2017, на залізничному вокзалі в м. Маріуполь Донецької області місцевими правоохоронцям затримано чоловіка, який правоохоронцями Сумської області був оголошений в розшук за підозрою у вчиненні розпусних дій щодо малолітніх та в низці злочинів, спрямованих на ухилення від сплати податків.

«Наразі затриманий в порядку ст. 208 КПК України перебуває у місцевому відділенні поліції. Оперативні співробітники поліції Сумщини вже вирушили в Донецьку область, щоб забрати підозрюваного, після чого йому буде обрано запобіжний захід», – повідомив в. о. керівника Сумської місцевої прокуратури Андрій Шапошник.

Нагадуємо, що Сумською місцевою прокуратурою в липні 2017 року погоджено повідомлення про підозру стосовно директора ТОВ, колишнього депутата обласної ради (2006 р.). Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 156 КК України – це вчинення розпусних дій щодо малолітніх.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 7 липня поточного року 42-річний підозрюваний, перебуваючи у дворі багатоповерхового будинку по вул. Ковпака в м. Суми, пропонував малолітнім дітям підійти до його автомобіля, за що обіцяв 100 грн. Зацікавленій такою пропозицією малечі чоловік демонстрував свій оголений статевий орган. Того ж дня збоченець повторив подібні дії з дітлахами по вул. Р.Атаманюка.

Окрім того, вказана особа не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців, 13 червня 2017 року йому було вручено повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа) КК України. Незважаючи на цей факт, підозрюваний продовжив свою злочинну діяльність, і вже 5 липня цього року прокуратурою спільно з ДФС проведено санкціонований обшук у його офісі, під час якого вилучено близько 200 тис. грн. готівки, печатки різних підприємств і державних органів та документацію, яка свідчить про протиправну діяльність керівника ТОВ.

Оскільки чоловік переховувався від органу досудового розслідування, його було невідкладно оголошено в розшук.

За розбещення малолітніх підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

За матеріалами прес-служби прокуратури Сумської області