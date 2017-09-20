На Чернігівщини перекрито канал постачання наркотиків у слідчий ізолятор
На Чернігівщини перекрито канал постачання наркотиків у слідчий ізолятор
Завдяки скоординованим діям працівників прокуратури області та управління Служби безпеки України викрито адвоката, яка здійснювала передачу особливо небезпечних наркотичних засобів (канабісу та опію ацетильованого) особам, які утримуються в Державній установі «Чернігівський слідчий ізолятор».
Безпосередньо після скоєння злочину адвоката затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Прокурором області відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне придбання, зберігання, збут та передача наркотичних засобів у місця позбавлення волі).
З метою виявлення й вилучення предметів, які мають доказове значення, та засобів вчинення кримінального правопорушення у Державній установі «Чернігівський слідчий ізолятор» проведено обшук та ряд інших першочергових, невідкладних слідчих дій.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.
Слідство триває.
За матеріалами прес-служби прокуратури Чернігівської області