На Чернігівщини перекрито канал постачання наркотиків у слідчий ізолятор

На Чернігівщини перекрито канал постачання наркотиків у слідчий ізолятор

16:00 20.09.2017
На Чернігівщини перекрито канал постачання наркотиків у слідчий ізолятор

Завдяки скоординованим діям працівників прокуратури області та управління Служби безпеки України викрито адвоката, яка здійснювала передачу особливо небезпечних наркотичних засобів (канабісу та опію ацетильованого) особам, які утримуються в Державній установі «Чернігівський слідчий ізолятор».

Безпосередньо після скоєння злочину адвоката затримано в порядку  ст. 208 КПК України.

Прокурором області відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»  повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне придбання, зберігання, збут та передача наркотичних засобів у місця позбавлення волі).

З метою виявлення й вилучення предметів, які мають доказове значення, та засобів вчинення кримінального правопорушення у Державній установі «Чернігівський слідчий ізолятор» проведено обшук та ряд інших першочергових, невідкладних слідчих дій.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Слідство триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Чернігівської області

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