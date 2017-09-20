У Дніпрі судитимуть місцевого мешканця за вбивство жінки-таксиста

Дніпропетровською місцевою прокуратурою №2 затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно 30-річного громадянина за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.115 та ч.3 ст.289 КК України (умисне вбивство; незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я).

Так, подія сталася у червні 2017 року у місті Дніпрі. Обвинувачений у стані алкогольного сп’яніння замовив на вулиці таксі та, прибувши до місця призначення, наніс жінці-водієві декілька ударів ножем по тілу, після чого пересів за кермо автомобіля та зник з місця злочину.

Наразі судовий розгляд кримінального провадження триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Дніпропетровської області