На Одещині нелюда судитимуть за безжальне вбивство дівчини

Одеська місцева прокуратура № 2 (Малиновський район) скерувала до суду обвинувальний акт стосовно громадянина за п. 10 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 152, ч. 1 ст. 185 КК України.

Чоловік обвинувачується в умисному вбивстві, зґвалтуванні неповнолітньої та крадіжці. Установлено, що обвинувачений у червні 2017 року по вул. Агрономічній в м. Одесі напав на 17-річну дівчину, вдарив її дерев’яним держаком від лопати по голові.

Після того, як потерпіла впала, наніс їй декілька ударів, внаслідок чого вона втратила свідомість. У подальшому він зґвалтував дівчину та викрав гроші та мобільний телефон.

За клопотанням прокуратури вказаному громадянину обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Досудове розслідування проводили слідчі Малиновського відділу поліції.

За матеріалами прес-служби прокуратури Одеської області