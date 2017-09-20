Прокуратура Волині повідомила жінці про підозру у жорстокому вбивстві

Прокуратура Волині повідомила жінці про підозру у жорстокому вбивстві

22:00 20.09.2017
Прокуратура Волині повідомила жінці про підозру у жорстокому вбивстві

Ковельська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про заподіяння 46-річною мешканкою села Любитів Ковельського району  умисного тяжкого тілесного ушкодження її чоловікові, що спричинило смерть потерпілого.

Удень 18 вересня 2017 року нетвереза жінка у власному помешканні під час сварки з 43-річним чоловіком  завдала йому декілька ударів металевим совком в голову та тулуб.Унаслідок цього потерпілий зазнав тяжких тілесних ушкоджень (відкрита черепно-мозкова травма, перелом основи черепа, забій головного мозку), від яких і помер наступної доби.Жінці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочин), передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України.

Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами прес-служби прокуратури Волинської області

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