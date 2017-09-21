На Запоріжжі викрито на хабарництві заступника начальника колонії

На Запоріжжі викрито на хабарництві заступника начальника колонії

02:02 21.09.2017
На Запоріжжі викрито на хабарництві заступника начальника колонії

Завдяки злагодженій роботі прокуратури області та УСБУ в Запорізькій області викрито чергового хабарника в лавах правоохоронців.

Так, повідомлено про підозру заступнику начальника однієї з виправних колоній регіону за ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час розслідування установлено, що правоохоронець вимагав від двох засуджених неправомірну вигоду шляхом перерахування грошових коштів на загальну суму 9 тис. грн. на банківську картку третьої особи за сприяння у своєчасній підготовці документів для їх умовно-дострокового звільнення.  

Перевіряється причетність працівника виправної колонії до скоєння інших аналогічних злочинів.

До суду подано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під варту та відсторонення від посади.

Санкція інкримінованого підозрюваному злочину передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Запорізької області

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