Прокуратура домоглась справедливого покарання для крадія-рецидивіста

За принципової позиції прокуратури області серійного крадія з м. Кропивницького, який має 4 судимості за вчинення корисливих злочинів, засуджено до реального терміну покарання.

В залі судових слухань державним обвинувачем доведено причетність зловмисника до ряду епізодів крадіжок майна з автомобілів. Проте, вироком суду першої інстанції, його було засуджено до умовного терміну покарання.

Зважаючи на те, що призначене судом покарання не відповідає ступеню тяжкості злочину та особі обвинуваченого внаслідок м’якості прокуратура оскаржила його у апеляційному порядку.

Апеляційний суд підтримав позицію прокуратури. Чоловіка визнано винним за ч.3 ст. 185 (крадіжка) КК України та призначено покарання у виді 2-ох років реального позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Кіровоградської області