На Черкащині апеляційний суд скасував виправдувальний вирок винуватцю ДТП

Апеляційним судом Черкаської області за апеляційною скаргою прокурора переглянуто виправдувальний вирок Канівського міськрайонного суду Черкаської області від 03.03.2017, яким гр. Т. виправдано через недоведеність, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілим тяжкі та середньої тяжкості тілесні ушкодження та смерть потерпілого) Кримінального кодексу України, вчинене обвинуваченим.

Органом досудового розслідування гр. Т. обвинувачується в тому, що він 01.09.2012, рухаючись на власному мотоциклі «Урал» по вул. Г. Дніпра, що у м. Канів, всупереч вимогам Правил дорожнього руху України, виконуючи маневр ліворуч, змінив напрямок руху власного мотоциклу на смугу руху автомобіля «Daewoo Nexia» у момент, коли водій вказаного автомобіля не мав технічної можливості уникнути зіткнення з мотоциклом.Внаслідок цієї дорожньо-транспортної пригоди пасажир мотоциклу отримав тяжкі тілесні ушкодження, що небезпечні для життя потерпілого.

Завдяки активній позиції прокурора прокуратури області, який брав участь в апеляційному перегляді, вказаний вище виправдувальний вирок скасовано та ухвалено обвинувальний вирок, яким гр. Т. визнано винуватим у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України, та засуджено до 3 років позбавлення волі, на підставі ст. 75 КК України обвинуваченого звільнено від відбування покарання з випробуванням із іспитовим строком на 1 рік та покладено обов’язки, передбачені ст. 76 КК України.

За матеріалами прес-служби прокуратури Черкаської області