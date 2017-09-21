У Києві суд обрав запобіжний захід організаторам наркопритону на Оболоні

За клопотанням Київської місцевої прокуратури №5 заарештовано на 2 місяці двох зловмисників, які у своїй квартирі в Оболонському районі столиці організували наркопритон та тривалий час збували наркозалежним особам наркотичні засоби, а саме опій ацетильований.

Власниками наркопритону виявилися двох співмешканців – чоловік, який вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за незаконний обіг наркотичних засобів, та його цивільна дружина.

Вказаних осіб було викрито та затримано внаслідок належної організації спільних слідчо-оперативних та негласних заходів прокурорами Київської місцевої прокуратури №5 та працівниками Оболонського УП ГУНП у м. Києві.

В ході проведення обшуків правоохоронці вилучили у затриманих банк івську карточку, на яку поступали кошти від наркозалежних осіб, шприци із залишками наркотичної речовини та інші речові докази.

Зловмисникам повідомлено про підозру за ч.2 ст.307 КК України.

Крім того, в межах слідства встановлюється інші особи, які можуть бути причетними до незаконного збуту наркотиків, а також канал їх надходження.

За вчинене підозрюваним загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Києва