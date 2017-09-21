У Києві суд обрав запобіжний захід організаторам наркопритону на Оболоні
У Києві суд обрав запобіжний захід організаторам наркопритону на Оболоні
За клопотанням Київської місцевої прокуратури №5 заарештовано на 2 місяці двох зловмисників, які у своїй квартирі в Оболонському районі столиці організували наркопритон та тривалий час збували наркозалежним особам наркотичні засоби, а саме опій ацетильований.
Власниками наркопритону виявилися двох співмешканців – чоловік, який вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за незаконний обіг наркотичних засобів, та його цивільна дружина.
Вказаних осіб було викрито та затримано внаслідок належної організації спільних слідчо-оперативних та негласних заходів прокурорами Київської місцевої прокуратури №5 та працівниками Оболонського УП ГУНП у м. Києві.
В ході проведення обшуків правоохоронці вилучили у затриманих банківську карточку, на яку поступали кошти від наркозалежних осіб, шприци із залишками наркотичної речовини та інші речові докази.
Зловмисникам повідомлено про підозру за ч.2 ст.307 КК України.
Крім того, в межах слідства встановлюється інші особи, які можуть бути причетними до незаконного збуту наркотиків, а також канал їх надходження.
За вчинене підозрюваним загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
За матеріалами прес-служби прокуратури Києва