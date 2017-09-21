На Буковині злодія судили за грабіж та заволодіння транспортним засобом

На Буковині злодія судили за грабіж та заволодіння транспортним засобом

05:00 21.09.2017
На Буковині злодія судили за грабіж та заволодіння транспортним засобом

Апеляційний суд Чернівецької області підтримав позицію прокуратури та залишив в силі вирок Шевченківського районного суду м. Чернівці, відповідно до якого двох раніше судимих мешканців області засуджено до позбавлення волі за грабіж та незаконне заволодіння транспортним засобом.

Встановлено, що у січні 2015 року зловмисники проникли до помешкання жителя Кіцманського району та, застосовуючи фізичне насильство, заволоділи грошовими коштами, мобільним телефоном та транспортним засобом, що належав потерпілому, на якому втекли з місця злочину.

До своєї протиправної діяльності злочинці залучили неповнолітнього, який під час пограбування перебував на вулиці та спостерігав за обстановкою.

За скоєне суд призначив двом грабіжникам покарання у виді позбавлення волі строком до 5 років з конфіскацією майна, а неповнолітньому призначено покарання з дворічним іспитовим терміном.

За матеріалами прес-служби прокуратури Чернівецької області

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