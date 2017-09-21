Львівські поліцейські викрили злодія, який побив та пограбував інваліда

Злочин було скоєно у Львові ще 9 липня у сквері на вулиці Городоцькій поблизу будівлі цирку.

Потерпілий, 56-річний житель Перемишлянського району, інвалід третьої групи, повідомив про це у Галицький райвідділ поліції. За словами заявника, невідома особа, вдаривши його по голові, заволоділа рюкзаком, в якому знаходились документи, грошові кошти та особисті речі. Загальна сума заподіяних збитків – близько 3 000 гривень.

Як встановили поліцейські, до пограбування причетний молодий львів’янин, якому на момент скоєння правопорушення ще не було 18 років.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України (грабіж). Статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Проводиться досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області