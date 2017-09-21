На Львівщині вулична цілителька видурила в жінки чималі гроші

На Львівщині вулична цілителька видурила в жінки чималі гроші

18:30 21.09.2017
На Львівщині вулична цілителька видурила в жінки чималі гроші

У Городоцьке відділення поліції звернулася за допомогою 31-річна місцева мешканка. Заявниця повідомила, що близько 12:45 на вулиці Перемишльській її ошукала невідома жінка.

Як встановили поліцейські, під час спілкування аферистка переконала співрозмовницю у тому, що гроші та коштовні речі є злом, якого треба позбуватися. І потерпіла віддала незнайомці 2 000 доларів США, 14 000 гривень та золоті прикраси. Загальна сума заподіяних збитків – майже 113 000 гривень.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Статтею передбачене покарання включно до обмеження волі на строк до трьох років.

Працівники поліції встановлюють особу зловмисниці, триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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