На Буковині необачний пенсіонер жахливо загинув під колесами іномарки

Зі слів очевидців, чоловік раптово вибіг на проїжджу частину дороги. Наразі поліцейські з’ясовують обставини трагічної автопригоди.

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілим у селі Опришенах надійшло до поліції напередодні, близько 21-ої години.

Виїхавши за вказаною адресою, слідчо-оперативна група встановила, що внаслідок наїзду автомобіля «БМВ» на іноземній реєстрації на місці події загинув 66-річний житель села.

За кермом іномарки перебував 21-річний односельчанин загиблого. За результатами медичного освідчення водій легковика був тверезий.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди працівники поліції відкрили кримінальне провадження.

Для перевірки свідчень очевидців аварії та водія «БМВ» призначено низку необхідних експертиз.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області