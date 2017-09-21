На Буковині необачний пенсіонер жахливо загинув під колесами іномарки
На Буковині необачний пенсіонер жахливо загинув під колесами іномарки
Зі слів очевидців, чоловік раптово вибіг на проїжджу частину дороги. Наразі поліцейські з’ясовують обставини трагічної автопригоди.
Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілим у селі Опришенах надійшло до поліції напередодні, близько 21-ої години.
Виїхавши за вказаною адресою, слідчо-оперативна група встановила, що внаслідок наїзду автомобіля «БМВ» на іноземній реєстрації на місці події загинув 66-річний житель села.
За кермом іномарки перебував 21-річний односельчанин загиблого. За результатами медичного освідчення водій легковика був тверезий.
За фактом дорожньо-транспортної пригоди працівники поліції відкрили кримінальне провадження.
Для перевірки свідчень очевидців аварії та водія «БМВ» призначено низку необхідних експертиз.
За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області