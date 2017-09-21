На Кіровоградщині помер у лікарні жорстоко побитий чоловік

На Кіровоградщині помер у лікарні жорстоко побитий чоловік

09:40 21.09.2017
На Кіровоградщині помер у лікарні жорстоко побитий чоловік

До Онуфріївського відділення Олександрійського відділу поліції надійшло повідомлення з районної лікарні, про те, що до медичного закладу доправлено чоловіка з тілесними ушкодженнями у стані коми.

«На місце пригоди прибула слідчо-оперативна група. У ході опитування свідків, поліцейські встановили, що ввечері в одному з помешкань у селищі Онуфріївка відбувалося застілля за участі власниці квартири, її подруги та двох чоловіків, одним з яких був 54-річний потерпілий.

У подальшому між старшим і молодшим гостями виникла словесна перепалка та бійка. 30-річний молодик завдав опоненту удару в область перенісся і у скроневу ділянку. Після цього, до ранку на травмованого чоловіка ніхто з компанії не звертав уваги і лише наступного дня власниця квартири викликала швидку.

Протягом доби після доставлення до лікарні потерпілий помер від отриманих травм голови», - розповів т.в.о. начальника Онуфріївського відділення поліції Ігор Чванько.

Зловмиснику оголошено повідомлення про підозру.

За матеріалами ВК ГУНП у Кіровоградській області

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