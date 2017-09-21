У Миколаєві молодик вирішив розборонити бійку та вчинив різанину

У Миколаєві молодик вирішив розборонити бійку та вчинив різанину

10:00 21.09.2017
У Миколаєві молодик вирішив розборонити бійку та вчинив різанину

Про госпіталізацію 25-річного місцевого мешканця із ножовим пораненням живота до поліції повідомили медики. Подія сталась сьогодні близько першої години ночі на вул. Остапа Вишні у Корабельному районі Миколаєва.

Відомо, що троє чоловіків після спільного розпивання алкоголю почали сваритись. Щоб припинити конфлікт 23-річний юнак взявся розбороняти бійку між товаришами, та зробив це за допомогою ножа, вдаривши ним одного із конфліктуючих у живіт.

Потерпілий був доставлений до лікарні, а зловмисник відправився додому, де його і розшукали поліцейські. Він був затриманий у порядку ст. 208 КПК України.

Знаряддя злочину поліцейські вилучили з місця події.

За вказаним фактом слідчими Корабельного відділу поліції проводиться розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч.1 ст.121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження», що карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

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