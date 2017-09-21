На Полтавщині повідомлено про підозру учасникам вбивства депутата

Поліція спільно з СБУ та Прокуратурою Полтавщини затримали трьох осіб, підозрюваних у розбійному нападі та спричиненні тяжких тілесних ушкоджень депутатові Миргородської міської ради, що призвели до його смерті.

Як повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Руслан Бірюков, серед осіб, причетних до розбійного нападу зі спричиненням тілесних ушкоджень, що призвели до смерті 29-річного Олега Супруненка, – один із депутатів Миргородської міської ради.



Учасникам групи повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 187 (розбій, вчинений групою за попередньою змовою, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень) та ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.



Октябрським районним судом Полтави двом підозрюваним обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, щодо депутата судовий розгляд триває.

На даний час поліція перевіряє інформацію щодо причетності до злочину інших осіб. Тривають оперативно-слідчі дії.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

