На Закарпатті судитимуть чоловіка, який погрожував вбивством поліцейським

Тячівською місцевою прокуратурою скеровано до суду черговий обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом незаконної порубки лісу щодо мешканця Рахівського району, який будучи вже притягнутим до кримінальної відповідальності за вчинення 6 епізодів незаконної порубки лісу, знову вчинив цей злочин(ст. 246 КК України).

Зокрема, як поінформував перший заступник керівника Тячівської місцевої прокуратури Віктор Кузан, чоловік, будучи на території лісового фонду одного з державних лісогосподарських підприємств, без жодних документів, незаконно зрубав 7 дерев породи «Ялина Європейська» загальною кубомасою 8 куб.м, а незаконно здобуту деревину завантажив на автомобіль та намагався вивезти з місця події.

Сума завданих навколишньому природному середовищу шкоди становить щонайменше 50 тис. грн.

Під час транспортування незаконно зрубаної деревини зловмисника викрили працівники державної лісової охорони, яким він погрожував вбивством сокирою та чоканом (знаряддям відважування деревини). Відтак, лісопорушника притягнуто до кримінальної відповідальності і за фактом погрози вбивством працівнику правоохоронного органу у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків (ч. 1 ст. 345 КК України).

З метою відшкодування завданої лісопорушенням довкіллю шкоди прокуратурою заявлено цивільний позов на суму 50 тис. грн. Остаточне рішення у цьому кримінальному провадженні буде прийнято судом.

За матеріалами прес-служби прокуратури Закарпатської області