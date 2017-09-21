На Волині двох чоловіків судитимуть за озброєний напад на ювелірний магазин

Володимир-Волинська місцева прокуратура підтримала публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про розбійний напад, вчинений двома мешканцями міста Житомир у Володимирі-Волинському 4 жовтня 2016 року. 35-річний та 20-річний раніше не судимі чоловіки приїхали до Княжого міста за кілька днів до задуманого нападу, аби ретельно підготуватися.

Проте попри нібито гарний план – його реалізація не вдалася.Залишивши молодшого співучасника надворі – слідкувати, щоб ніхто не заходив до приміщення, старший нападник увійшов у магазин "Ювелірний" на вулиці Ковельській. Погрожуючи жінці-продавцю пістолетом, він наказав їй віддати йому наявні в магазині прикраси. Жінка ж примудрилася натиснути тривожну кнопку й, помітивши це, горе-розбійник змушений був утекти, залишивши в ювелірному сумку.

Завдяки злагодженим діям правоохоронців обох злочинців невдовзі затримали.Незважаючи на те, що молодший із обвинувачених своєї винуватості у скоєному не визнавав, а старший – визнавав частково, її було беззаперечно доведено зібраними у ході розслідування доказами.

Суд, визнавши обох чоловіків винними у вчиненні за попередньою змовою розбою з проникненням у приміщення (кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 187 КК України), призначив кожному покарання у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Волинської області