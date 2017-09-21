В Умані затримано депутата міськради за систематичне хабарництво

В Умані затримано депутата міськради за систематичне хабарництво

18:00 21.09.2017
В Умані затримано депутата міськради за систематичне хабарництво

Працівниками Уманської місцевої прокуратури у скоординованій співпраці з працівниками Служби безпеки України в Черкаській області викрито злочинні дії депутата Уманської міської ради, одного з членів депутатської комісії Уманської міської ради, що вирішує питання видачі відповідних дозвільних документів, а також його пособника – помічника-консультанта, які запровадили схему вимагання та отримання від суб’єктів господарювання неправомірної вигоди за сприяння в наданні дозволів на розміщення елементів вуличної торгівлі під час паломництва хасидів.

Вказаних вище осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України на гарячому, безпосередньо під час одержання помічником депутата обумовлених коштів в розмірі 300 доларів США від приватного підприємця м. Умань за сприяння в отриманні дозволу на здійснення торгівлі продуктами харчування в місці масового знаходження хасидів-паломників, а також уникнення підприємцем відповідних перевірок.

За  вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

На цей час у кримінальному провадженні проводяться необхідні першочергові слідчі та процесуальні дії, спрямовані на повне, всебічне та неупереджене з’ясування всіх обставин події, повідомлення особам про підозру та обрання їм запобіжних заходів.

Санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Черкаської області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Прорив Міхо. Що залишилось від Закону
11.09.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Хто насправді знищує Ікони Революції
06.09.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Росія – це країна-агресор та ворог, з нею потрібен візовий режим!
05.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи вважаєте ви справедливим рішення суду, який виправдав підозрюваних в провокаціях сутичок в Одесі 2 травня 14-го року, що призвели до масової загибелі людей?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.