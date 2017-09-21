На Львівщині підлітка та його подругу судитимуть за побиття та різанину

Як встановили поліцейські, компанія молодих людей проникла до будинку місцевого мешканця та спричинила тілесні ушкодження йому та його матері.

Досудове розслідування щодо двох фігурантів справи завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.



У Стрийський відділ поліції 9 лютого надійшло повідомлення про те, що до районної лікарні з травмою голови, множинними забоями і колотими ранами звернувся 31-річний мешканець одного з сіл району.



Як встановили працівники поліції, до побиття чоловіка причетні четверо молодих людей, серед яких 17-річний юнак та його ровесниця, односельчанка потерпілого.

Під час розслідування були встановлено, що у ніч з 8 на 9 лютого компанія молодих людей гуляла вулицями села. На гавкіт собаки з будинку вийшов 31-річний місцевий мешканець. Між ними виникла словесна перепалка. Завершилася вона тим, що компанія увірвалася в оселю чоловіка, який наважився зробити їм зауваження.

Зловмисники повалили власника будинку на підлогу та почали наносити удари по його тілу. Дівчина ж, яка була серед нападників, спричинила потерпілому удари ножем. Крім того, один із юнаків вдарив кулаком в обличчя 52-річну матір потерпілого, яка намагалася припинити хуліганські дії.

Щодо 21-річного стриянина та 17-річної мешканки Стрийського району досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Вони нестимуть кримінальну відповідальність за ч.2 ст.162 (порушення недоторканності житла) та ч.2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене статтями, - до 5 років позбавлення волі .

Стосовно ще двох зловмисників матеріали виділені в окреме кримінальне провадження. Досудове розслідування триває.

Ольга Марцинюк, Стрийський відділ поліції