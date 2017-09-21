На Луганщині суд заарештував підозрюваних у розбійному нападі

Сєвєродонецькою місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом розбійного нападу, вчиненого трьома особами, кваліфікованого за ч. 2 ст. 187 КК України.

Розслідуванням встановлено, що 15.09.2017 троє осіб вчинили розбійний напад та заволоділи грошовими коштами у розмірі 66 тисяч гривень, які знаходилися у експедитора товарів, що були отримані ним як виручка за поставлену продукцію приватному підприємцю.

Під час проведення першочергових слідчих дій та оперативно-розшукових заходів встановлено причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення мешканців Сєвєродонецька 1989, 1992 та 1996 року народження, які заздалегідь визначили об’єкт злочинного посягання, спосіб вчинення нападу та розподілили ролі між собою.

Сєвєродонецьким міським судом Луганської області всім учасникам нападу обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

За матеріалами прс-служби прокуратури Луганської області