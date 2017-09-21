На Миколаївщині прокуратура підозрює суддю у вбивстві та розбої

Здогади прокуратури Миколаївської області про те, що суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Р., який підозрюється у вбивстві та розбої, перебуває на тимчасово окупованій території АР Крим, офіційно підтверджено правоохоронними органами Російської Федерації.

У зв’язку з цим, прокуратурою Миколаївської області підготовлено документи для вирішення питання про видачу втікача правоохоронним органам України та доставлення його до Миколаївського слідчого ізолятора.

Зібрані матеріали скеровані до Генеральної прокуратури України, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 574 КПК України, Генеральна прокуратура України є центральним органом України щодо видачі (екстрадиції) підозрюваних, обвинувачених у кримінальних провадженнях під час досудового розслідування.

Також регіональною прокуратурою вирішується питання щодо направлення скарги до Вищої ради правосуддя про звільнення судді з посади.

Нагадаємо, у 2014 році рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддю Р. відсторонено від займаної посади строком на два місяці, а Постановою Верховної Ради України № 155-VIII від 05.02.2015 надано згоду на його затримання та арешт. З 11.02.2015 суддя перебуває у міжнародному розшуку.

За матеріалами прес-служби прокуратури Миколаївської області