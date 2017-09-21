На Львівщині через потрійну ДТП дістали поранення троє людей

На Львівщині через потрійну ДТП дістали поранення троє людей

12:20 21.09.2017
На Львівщині через потрійну ДТП дістали поранення троє людей

Дорожньо-транспортна пригода сталась напередодні о 20:40 на перехресті вулиць Стрийська та Наукова у Львові.

Як попередньо встановили поліцейські , сталося зіткнення автомобіля «ВАЗ 2115» під керуванням 20-річного львів’янина з автомобілем «Тойота», яким керував 39-річний мешканець Львова, та автомобілем «Фольксваген Поло», за кермом якого перебувала 39-річна львів’янка.

Внаслідок автопригоди водія «ВАЗу» із «закритим уламковим переломом середньої третини лівої стегнової кістки зі зміщенням фрагментів, забійною раною нижньої губи справа» госпіталізовано в травматологічне відділення.

В хірургічне відділення госпіталізовано водія «Тойоти» з діагнозом: «забій грудної клітки справа, забій м’яких тканин лобної ділянки зліва, забійне садно лівого колінного суглобу, четвертого пальця лівої кисті».

Пасажирка «Тойоти», 27-річна мешканка Стрийського району, отримала тілесні ушкодження і звернулася за допомогою медиків.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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