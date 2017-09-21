На Запоріжжі під час пожежі трагічно загинули чоловік та жінка

На Запоріжжі під час пожежі трагічно загинули чоловік та жінка

12:40 21.09.2017
На Запоріжжі під час пожежі трагічно загинули чоловік та жінка

О 02:00 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що по вул. Перемоги с. Гірке Гуляйпільського району сталася пожежа.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили що горить житловий будинок на загальній площі 54 кв.м. Під час розвідки бійці ДСНС виявили тіла чоловіка та жінки без ознак життя. Ними виявились власниця будинку та її співмешканець.

 О 02:25 пожежу локалізували, а о 07:30 повністю ліквідували горіння.

Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.

Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 3 вогнеборців.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Запорізькій області

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