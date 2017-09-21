На Харківщині експертиза не підтвердила факт зґвалтування батьком власної доньки

На Харківщині факт скоєння протиправних дій відносно дівчинки її батьком не підтвердився.

Після проведення слідчих дій та згідно з висновком судово-медичної експертизи у дівчини на момент огляду будь-яких тілесних ушкоджень виявлено не було.

На початку серпня до чергової частини Липецького відділення звернулася 30-річна мешканка селища Кутузівка. Вона повідомила, що нібито її колишній 38-річний чоловік скоїв неприпустимі дії відносно їхньої 10-річної дитини.



За результатами проведеної перевірки кримінальне провадження, яке відкрили за ст. 152 Кримінального кодексу України, було закрито відповідно до п.1 ч.1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України.



Претензій до свого чоловіка жінка не має.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

