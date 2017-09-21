На трасі Київ-Чоп під колесами автомобіля загинув 50-річний чоловік
На трасі Київ-Чоп під колесами автомобіля загинув 50-річний чоловік
Дорожньо-транспортна пригода сталась о 20:40 на автодорозі Київ – Чоп в селі Нижнє Синьовидне, Сколівського району.
Як встановили поліцейські, водій автомобіля «Фольксваген Поло», 28-річний мешканець Сколівського району, скоїв наїзд на пішохода, 50-річного жителя цього ж району.
Внаслідок отриманих травм пішохід помер на місці.
Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області