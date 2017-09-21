На трасі Київ-Чоп під колесами автомобіля загинув 50-річний чоловік

На трасі Київ-Чоп під колесами автомобіля загинув 50-річний чоловік

21:30 21.09.2017
На трасі Київ-Чоп під колесами автомобіля загинув 50-річний чоловік

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 20:40 на автодорозі Київ – Чоп в селі Нижнє Синьовидне, Сколівського району.

Як встановили поліцейські, водій автомобіля «Фольксваген Поло», 28-річний мешканець Сколівського району, скоїв наїзд на пішохода, 50-річного жителя цього ж району.

Внаслідок отриманих травм пішохід помер на місці.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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