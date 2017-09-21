У Києві судитимуть водія, який тікав від патруля та збив на смерть людину

Подія сталася у липні неподалік від станції метрополітену «Нивки». Зловмисник знаходиться під арештом. Обвинувальний акт направлений у суд.

О 21:27 на вулиці Щербаківського автомобіль «Rover 620», водій якого намагався втекти від патрульної поліції, збив перехожого. У результаті дорожньо-транспортної пригоди 40-річний уродженець Вінницької області від отриманих травм помер на місці події. 53-річного громадянина іншої держави, який керував автомобілем, затримали у рамках ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчо-оперативна група провела огляд місця події, опитала свідків та очевидців. Кримінальне провадження розпочали за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. На час слідства суд арештував підозрюваного без визначення розміру застави.

Начальник слідчого відділу Головного управління Національної поліції у м. Києві Анатолій Андросович роз’яснив:

«Під час проведення слідчих дій та за результатами експертиз поліція встановила, що автомобіль «Rover 620» мав технічні несправності, а саме на ньому були встановлені шини різних моделей із різними малюнками протекторів. Крім ігнорування цих вимог правил дорожнього руху, іноземний громадянин сів за кермо у стані алкогольного сп’яніння і рухався з перевищенням максимально допустимої швидкості. На перехресті вулиць Щербаківського та Безручка водій не звернув увагу, що інші транспортні засоби зупинилися біля нерегульованого пішохідного переходу. «Rover 620» не знизив швидкість, перетнув подвійну осьову смугу, виїхав на зустрічний напрямок руху і здійснив обгін. Внаслідок всіх цих порушень він скоїв наїзд на чоловіка, який ішов пішохідним переходом. Його відкинуло на «Volkswagen Golf». Потерпілий від отриманих травм загинув».

53-річному іноземцю повідомлено про підозру у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди, що призвела до смерті потерпілого. Обвинувальний акт направлений до суду. Підозрюваний свою вину визнав і розкаявся. Зараз він перебуває у слідчому ізоляторі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві