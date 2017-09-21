На Львівщині під час ДТП трагічно загинув 27-річний велосипедист
На Львівщині під час ДТП трагічно загинув 27-річний велосипедист
Попередньо встановлено, що на 27-річного мешканця району скоїв наїзд водій автомобіля «Опель Астра».
Дорожньо-транспортна пригода сталась о 20:17 на вулиці Центральній в селі Межиріччя, Сокальського району.
Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Опель Астра», 35-річний житель міста Червоноград, на пішохідному переході скоїв наїзд на велосипедиста, 27-річного мешканця Сокальського району.
Внаслідок отриманих травм велосипедист помер на місці.
Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області