Трагедія у Києві: матір разом із маленькою дитиною загинули під трамваєм

ДТП сталася вчора на вулиці Тростянецькій у Дарницькому районі столиці: хлопчик помер на місці пригоди, а його мама - у кареті «швидкої».

Близько 22-ї години вечора до поліції надійшло повідомлення, що трамвай збив двох пішоходів.

На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції. Правоохоронці опитали водія трамваю, який пояснив, що помітив на проїжджій частині двох людей, котрі несподівано почали перебігати колії. У результаті чоловік скоїв наїзд на жінку, 1980 року народження, та хлопчика, 2012 року народження.

Від отриманих травм дитина померла на місці пригоди, а його мама – у кареті «швидкої». Працівники поліції встановлюють усі обставини ДТП.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві