Грабіжника, який зачинив неповнолітнього свідка у ванній, засуджено

Фрунзенський районний суд м. Харкова визнав винним раніше тричі судимого киянина у грабежі з проникненням у житло (ч. 3 ст. 186 КК України).

Як розповів керівник місцевої прокуратури №3 Руслан Скуратович, суд призначив чоловіку покарання у вигляді 4,5 років позбавлення волі.

У квітні 2016 року зловмисник разом зі своїм знайомим в одному з будинків на вул. Танкопія у м. Харкові скоїли грабіж.

"Вони піднялися на останній - 9 поверх будинку та, спускаючись сходами донизу, смикали за ручки вхідні двері квартир. Одна з них, на 4 поверсі, виявилася не зачиненою. Чоловіки зайшли до приміщення. Господарів вдома не було. Вони знайшли у кімнаті ноутбук, фотоапарат та мобільний телефон. Аж раптом побачили школяра, який прийшов додому та застав злодіїв "на гарячому", - повідомив Р. Скуратович.

Зловмисники заштовхали 13-річного хлопця до ванної кімнаті, зачинили його підперши двері стільцем і втекли прихопивши з собою награбоване.

Коли хлопець вибрався з ванної, він зателефонував мамі. Жінка викликала поліцію.

Матеріали щодо другого підозрюваного у скоєнні грабежу виділені в окреме кримінальне провадження.

За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області