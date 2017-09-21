В аеропорту "Бориспіль" затримано росіянку під наркотиками та без документів

В аеропорту "Бориспіль" затримано росіянку під наркотиками та без документів

14:40 21.09.2017
В аеропорту "Бориспіль" затримано росіянку під наркотиками та без документів

Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» у міжнародному аеропорту «Бориспіль» затримали громадянку Російської Федерації, у якої в особистих речах виявили наркотичну речовину.

Жінка прибула рейсом «Мінськ-Київ». Прослідувавши на паспортний контроль, вона не надала дозвільних документів для перетину державного кордону. Громадянку було відведено для проведення контролю другої лінії.

Під час бесіди з особою в її поведінці спостерігались ознаки наркотичного сп’яніння. В подальшому, в ході перевірки,  службовий собака, натренований на виявлення наркотичних речовин, спрацював на сумочку росіянки. У ній прикордонники знайшли два згортки у фользі з речовиною білого кольору.

Крім того, при собі жінка не мала жодних документів, які посвідчували особу, пояснивши, що документи нібито загубила в літаку, але назвалась громадянкою Російської Федерації 1980 року народження. Також горе-подорожувальниця повідомила, що прибула в Україну працювати в одній з компаній з продажу квитків.

На порушницю по даному факту складені відповідні адмінматеріали та  проінформовано співробітників Нацполіції.

За матеріалами прес-центру Держприкордонслужби України

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Прорив Міхо. Що залишилось від Закону
11.09.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Хто насправді знищує Ікони Революції
06.09.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Росія – це країна-агресор та ворог, з нею потрібен візовий режим!
05.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи вважаєте ви справедливим рішення суду, який виправдав підозрюваних в провокаціях сутичок в Одесі 2 травня 14-го року, що призвели до масової загибелі людей?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.