В аеропорту "Бориспіль" затримано росіянку під наркотиками та без документів

Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» у міжнародному аеропорту «Бориспіль» затримали громадянку Російської Федерації, у якої в особистих речах виявили наркотичну речовину.

Жінка прибула рейсом «Мінськ-Київ». Прослідувавши на паспортний контроль, вона не надала дозвільних документів для перетину державного кордону. Громадянку було відведено для проведення контролю другої лінії.

Під час бесіди з особою в її поведінці спостерігались ознаки наркотичного сп’яніння. В подальшому, в ході перевірки, службовий собака, натренований на виявлення наркотичних речовин, спрацював на сумочку росіянки. У ній прикордонники знайшли два згортки у фользі з речовиною білого кольору.

Крім того, при собі жінка не мала жодних документів, які посвідчували особу, пояснивши, що документи нібито загубила в літаку, але назвалась громадянкою Російської Федерації 1980 року народження. Також горе-подорожувальниця повідомила, що прибула в Україну працювати в одній з компаній з продажу квитків.

На порушницю по даному факту складені відповідні адмінматеріали та проінформовано співробітників Нацполіції.

За матеріалами прес-центру Держприкордонслужби України