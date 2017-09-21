У Сумській області на кордоні з РФ затримали підозрюваного у вбивстві

У Сумській області на кордоні з РФ затримали підозрюваного у вбивстві

15:20 21.09.2017
У Сумській області на кордоні з РФ затримали підозрюваного у вбивстві

У пункті пропуску «Юнаківка», що на українсько-російському кордоні, прикордонники Сумського загону затримали нашого співвітчизника, якого розшукувала поліція.

До пункту пропуску «Юнаківка» на вхід в Україну громадянин України прибув в пішому порядку. Під час прикордонного контролю стосовно нього спрацювала база даних правоохоронних органів. Охоронці кордону вжили всіх необхідних заходів щодо затримання даної особи.

За попередньою інформацією, чоловік підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого  ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Після проведення процесуальних дій 62-річного громадянина передали співробітникам Національної поліції.

За матеріалами прес-центру Держприкордонслужби України

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