У Сумській області на кордоні з РФ затримали підозрюваного у вбивстві

У пункті пропуску «Юнаківка», що на українсько-російському кордоні, прикордонники Сумського загону затримали нашого співвітчизника, якого розшукувала поліція.

До пункту пропуску «Юнаківка» на вхід в Україну громадянин України прибув в пішому порядку. Під час прикордонного контролю стосовно нього спрацювала база даних правоохоронних органів. Охоронці кордону вжили всіх необхідних заходів щодо затримання даної особи.

За попередньою інформацією, чоловік підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Після проведення процесуальних дій 62-річного громадянина передали співробітникам Національної поліції.

За матеріалами прес-центру Держприкордонслужби України