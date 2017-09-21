СБУ викрила на хабарі керівника ділянки Одеського рибоохоронного патруля

Керівника однієї з ділянок Одеського рибоохоронного патруля викрили на хабарі співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою.

Правоохоронці встановили, що чиновник систематично вимагав від підприємців гроші за неперешкоджання у риболовецькій діяльності. Щомісячний "дозвіл" на незаконну риболовлю коштував, зокрема, одному з місцевих підприємців, вісімнадцять тисяч гривень. За інформацією спецслужби, без хабара посадовцю жоден комерсант не міг здійснювати вилов риби у Дунаї та придунайських водоймах на півдні Одещини

Оперативники СБ України затримали спільника інспектора, його громадського помічника, у службовому приміщенні під час отримання чергової частини хабара. Раніше співробітники спецслужби задокументували ще декілька епізодів отримання грошей зловмисником.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ