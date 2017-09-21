Під час ДТП на Львівщині зіткнулись бус та легковик, є поранені

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 13:30 поблизу міста Новояворівськ, Яворівського району.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Фольксваген Кадді», 60-річний житель міста Мостиська, при виїзді на головну дорогу скоїв зіткнення з автомобілем «Форд Транзит», яким керував 36-річний мешканець Яворівського району.

Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримав водій «Фольксвагена». У нього медики діагностували «перелом лівої ключиці».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області