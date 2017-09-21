У Запоріжжі солодка парочка дилерів торгувала наркотиками просто на вулиці

У Запоріжжі солодка парочка дилерів торгувала наркотиками просто на вулиці

16:40 21.09.2017
У Запоріжжі солодка парочка дилерів торгувала наркотиками просто на вулиці

Патрульні отримали звернення від громадян, які надали інформацію про те, що у дворі на проспекті Соборному біля дитячого майданчика жінка та чоловік начебто займаються продажем наркотичних речовин.

Прибувши на місце звернення громадян екіпаж патрульної поліції виявив 29-річну жінку та чоловіка 1999 року народження. Чоловік та жінка підходили під опис заявника, на підставі ст.34 ЗУ "Про Національну поліцію" поліцейські провели поверхневу перевірку у чоловіка.

В сумці чоловіка виявлено пачку з під цигарок в якій були згортки фольги. На місце події було запрошено слідчу групу, яка вилучила у підозрюваних із сумки, 26 згортків з кристалічною речовиною білого кольору ймовірно наркотичного походження, грошові кошти у розмірі 2302 гривень, 5 мобільних телефонів, та згорток з речовиною сіро-зеленого кольору рослинного походження з характерним запахом "марихуани".

Жінку та чоловіка було доставлені до Олександрівського відділку поліції для подальшого з'ясування обставин.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

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